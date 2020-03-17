Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti.

Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yapıyor.


Kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehirdeki günlük yaşamın aksamaması için öncelikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, kepçe ve greyderlerle karları temizlerken bir yandan da buzlanmanın önlenmesi için yollarda tuzlama çalışması yapıyor. Sahada kar ve buzla mücadelesini aralıksız şekilde çok sayıda personel ile sürdüren Nevşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden ya da ALO 153 Çağrı Merkezi'ne iletilen tüm bildirimlere de yanıt vererek, ekipleri anlık olarak vatandaşların talepte bulunduğu bölgelere yönlendiriyor.


Kar küreme araçları ve iş makineleri ile sorunlu bölgelere kısa sürede müdahale eden ekipler, özellikle gece saatlerinde yaşanabilecek buzlanma tehlikesine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:54 Kaynak: İHA
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