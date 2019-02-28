Son Dakika Haberleri: Belediye Ekipleri Karla Mücadele Ediyor

Belediye Ekipleri Karla Mücadele Ediyor

1 saat önce

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, kent genelindeki karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Belediye Ekipleri Karla Mücadele Ediyor, System.String[]
Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, kent genelindeki karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Mahallelerde yol genişletme çalışmaları devam ederken, çarşı merkezinde biriken kar yığınları ise iş makinelerinin yardımıyla kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı. Belediye yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirterek, yaya ve trafiği etkileyen kar yığınlarını iş makineleri ile il dışına çıkarttıklarını belirttiler.

Ayrıca Hakkari ve Yüksekova ilçesinde ise kapalı olan 107 köy ve mezradaki karla mücadele çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:15 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişli'de Maaşlarını Alamayan İşçiler Açlık Grevine Başladı İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi

Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:18:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Ekipleri Karla Mücadele Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]