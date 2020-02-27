Belediye ekipleri kedi ve köpekler için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Belediye ekipleri kedi ve köpekler için seferber oldu - Son Dakika

Belediye ekipleri kedi ve köpekler için seferber oldu

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2 kedi ve 2 köpek, belediye tarafından tedavi ettirildi.

Belediye ekipleri kedi ve köpekler için seferber oldu, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde 2 kedi ve 2 köpek, belediye tarafından tedavi ettirildi.


Belediye Zabıta ekipleri tarafından rahatsız oldukları tesbit edilen 2 kedi ve 2 köpek Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın talimatı ile Tavşanlı ilçesinde Hayrettin Yıldız'a ait özel kliniğe gönderildi. Filmleri çekilen ve özenle tedavileri yapılan hayvanlardan 1 kedi ve 2 köpek tedavi edilip tekrar Emet ilçesine gönderilirken durumu ağır olan bir kedinin özel kliniğin yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği bilidirldi.


Emetli vatandaşlar, bu duyarlı davranışından dolayı belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a sosyal medya üzerinde sayısız teşekkür mesajı attılar. - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:16 Kaynak: İHA
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