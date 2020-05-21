Belediye ekipleri Kovid-19 nedeniyle evden çıkamayanların bayram tıraşını yapıyor - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların bayram tıraşlarını yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, ekipleri Muğla ve ilçelerinde salgın dolayısıyla dışarı çıkmaları kısıtlananlar ile bakım hizmeti alan vatandaşları maske ve eldiven takarak hijyen kurallarına uygun biçimde bayram öncesi saç-sakal tıraşlarını gerçekleştiriyor.

Uygulama kapsamında evlerinde tıraş olan vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.