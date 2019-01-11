Belediye Ekipleri Şehir Merkezinde Kar Temizliğinde

Nevşehir BelediyesiAfet Koordinasyon Başkanlığında,Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin ana arterleri başta olmak üzere şehrin diğer bölgelerindeki yollarda da şehir içi trafiğinin rahat ve güvenli bir şekilde işleyişinin sağlanmasının yanı sıra, kaldırımların tamamen kardan temizlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Nevşehir'de, belediye ekipleri şehir merkezindeki yollarda kar temizliğini yağış ile birlikte aralıksız sürdürmüştü.

Kar yağışının sona ermesiyle de birlikte yine Nevşehir Belediyesi ekipleri kar ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesinin tüm iş makinalarının katıldığı kar temizliği çalışmalarında kaldırımlarda biriken kar yığınları Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park v e Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenirken, Fen İşleriMüdürlüğü ekipler kepçe ve greyderler yardımıyla da toplanan kar yığınlarını kamyon ve traktörlerle tarım alanlarına taşıdı.

Yol kenarlarındaki karların temizlenmesine yönelik çalışmalar, şehrin diğer merkezlerinde de aralıksız sürdürülecek.