KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi Sular İdaresinde görevli ekipler, çalışma yaptığı alanda su borusunu patlattı. Suyun yüksekliği apartman boyuna ulaşırken, insanlar ıslanmamak için büyük çaba sarf etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Belediye ekipleri su borusunu patlattı... Suyun yüksekliği apartman boyuna ulaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.