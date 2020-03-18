Belediye ekipleri taksileri dezenfekte etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye ekipleri taksileri dezenfekte etti - Son Dakika

Belediye ekipleri taksileri dezenfekte etti

6 saat önce

Yozgat Belediyesi ekipleri tarafından ilde Koronavirüs hastalığına karşı insan yoğunluğu olan alanlarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri taksileri dezenfekte etti, System.String[]

Yozgat Belediyesi ekipleri tarafından ilde Koronavirüs hastalığına karşı insan yoğunluğu olan alanlarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor.


Halk otobüsleri ve taksi duraklarının yanı sıra, camilerde ve halka açık kamusal alanlarında korona'ya karşı ilaçlama çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşları uyarmayı da ihmal etmiyor.


Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, koronavirüs'ün Türkiye'de de baş göstermesiyle ivedilikle çalışmalara başladıklarını söyledi.


Başkan Köse, "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü tüm dünyayı sardı. Tüm dünyayı sardığı gibi de 1 hafta önce Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de ülkemizde vakalar görülmeye başladı. Allah'a hamdolsun ki devletimiz, hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerekli tedbirleri aldılar. Burada İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri hem de Sağlık Bakanlığımızdan gelen direktifler, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan gelen talep ve istekler doğrultusunda bizde belediye olarak Sayın Valimizin himayesinde gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız." dedi.


"Koronavirüsü daha ülkemizde çıkmamışken belediye olarak otobüs duraklarımızı, otobüslerimizi, umuma açık yerlerimizi ilaçlamaya başlamıştık." diyen Başkan Köse, " Gerekli önlemleri aldık. Dezenfektan ve ilaç stokumuz yeteri kadar var. Bu bağlamda da sağlık ocaklarımızdan, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan, umuma açık tüm yerlerden gelen talepleri titizlikle değerlendirerek yerine getiriyoruz ki vatandaşlarımız rahat bir şekilde iş ve işlemlerini yapsınlar. Sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatalım istiyoruz. Yozgat Belediyesi olarak en hassas şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genelgelerle birlikte bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızdan gelen talepler doğrultusunda hamile olan, kronik hastalığı olan, hamile olan, hastalık riski taşıyan personellerimizin idari izinlerini vermiş durumdayız. İsteyen bütün arkadaşlarımıza, evinde çocukları olanlara talepleri doğrultusunda izinlerini kullandırıyoruz. İzinler konusunda bir sıkıntı yok. Bütün arkadaşlarımız sahada ilaçlamalara devam ediyor. Taksi duraklarımızı taksilerimizi tekraren ilaçlayarak vatandaşlarımızın bu virüse karşı hassas olanları için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:55 Kaynak: İHA

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