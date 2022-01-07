Belediye ekipleri tarafından budanan dallar yuvaları ısıtıyor - Son Dakika

Belediye ekipleri tarafından budanan dallar yuvaları ısıtıyor

MERSİN Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye ekipleri tarafından budanan dallar, sobalarda yakacak odun haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Mavi ile yeşilin buluştuğu ilçede Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yuvaları ısıtmak için budanan dallarla yuvaları ısıtmak için, "Dallar Budanıyor, Yuvalar Isınıyor" projesini hayata geçirdi. Ağaçların gelişim süreci için önemli bir etken olan budama işlemlerinin ardından belediyenin çiçek serası alanına götürülen odunlar küçük parçalara ayrılıyor. Sobalara uygun hale getirilen odun parçaları, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ekipler tarafından ulaştırılıyor. Doğal yaşamı bozmadan yapılan proje sayesinde, israfın önüne geçilirken kış aylarında yuvaları ısıtılarak yüzler güldürülüyor.

Üreten, ürettiğine artı değer katan bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Dallar Budanıyor, Yuvalar Isınıyor şiarıyla hareket ettik. Park Bahçeler Müdürlüğümüzün budadığı dalların tamamını odun haline getiriyoruz. Kış aylarında soğuktan muzdarip olan vatandaşlarımızın evlerine kadar götürüp, onların kışı rahat geçirmelerini, huzurlu geçirmelerini, yuvasının daha sıcak geçmesini en güzel şekilde sağlıyoruz. Çünkü biz de israf etmeden, israfa yönelmeden, doğadaki tüm materyalleri en güzel şekilde değerlendirip, bunu mutlaka verime dönüştürüyoruz" dedi.

Projeden faydalanan Meryem Keş'te soba üzerinde, odun ateşinde demlediği çayı ekiplere ikram ederek teşekkür etti. Keş, belediye ekiplerinin odunlarını getirdiğini belirterek," Kışlık yakıyoruz, ısınıyoruz, yemeğimizi, çayımızı pişiriyoruz" diye konuştu.

Budanan dalların, ailelerin yuvalarını ısıtmasına çevreci vatandaşlardan Kübra Pek ise "Erdemli Belediyesi ekiplerini bu çevreci çalışmalarından dolayı tebrik ederim, budanan ve zarar gören ağaçların, ihtiyacı olan ailelere yakacak olarak dağıtılması çok güzel bir proje, çevreci bir birey olarak destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Örnek çalışmadan dolayı teşekkür eden Aliye Ayhan Görgen de "Erdemli Belediyesi ekiplerini bu çevreci çalışmalarından dolayı takdir ediyoruz. Çevre bilincine sahip bir belediye anlayışıyla çalıştıkları için mutluyuz" şeklinde konuştu.