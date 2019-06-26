Son Dakika Haberleri: Belediye ekipleri Taşlıçay Deresi'ni temizledi
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Belediye ekipleri Taşlıçay Deresi'ni temizledi

1 saat önce

Ağrı Belediyesi, kış mevsimi sonrası Taşlıçay Deresi'nde oluşan kum, taş ve atıkları temizledi.

Belediye ekipleri Taşlıçay Deresi'ni temizledi, System.String[]
Ağrı Belediyesi, kış mevsimi sonrası Taşlıçay Deresi'nde oluşan kum, taş ve atıkları temizledi.
Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kentteki Millet Bahçesi yerleşkesinden geçen Taşlıçay Deresi'nin 500 metrelik bölümünde temizleme çalışması gerçekleştirdiğini bildirdi.
Dere içerisindeki kum, taş ve atıkların ekiplerce temizlendiği aktarılan açıklamada, çıkarılan atıkların bölgeden kamyonlarla tahliye edildiği belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin derede oluşan çamur kirliliğinin de önüne geçmek amacıyla yürüttüğü rutin temizliklerle derenin daha temiz ve güzel görünüme kavuşturulduğu aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:15 Kaynak: AA
Millet Bahçeleri, Fen İşleri Müdürlüğü, Ağrı, Taşlıçay, Güncel
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