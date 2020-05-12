Belediye ekipleri, ticari taksileri dezenfekte etti - Son Dakika

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Belediye ekipleri, ticari taksileri dezenfekte etti
6 saat önce
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, belediye ekipleri tarafından ticari taksiler dezenfekte edildi.
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, belediye ekipleri tarafından ticari taksiler dezenfekte edildi.
Salgın önlemleri kapsamında taksiler, dezenfekte edildi ve taksicilere belediye ekipleri tarafından maske dağıtıldı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, koronavirüs salgınına karşı belediye tarafından alınan önlemlerin her geçen gün artırıldığını söyledi. Toplu kullanım alanları ile birlikte belediyenin vatandaşa karşı sorumluluğunun yerine getirilmesi anlamında dezenfekte işlemlerinin belirli periyotlarda yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak korona virüsü ile mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için ilimizdeki her noktayı dezenfekte ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle vatandaşlarımız taksileri tercih etmeye başladı. Kırşehir Belediyesi olarak taksi duraklarımızı ve taksilerimizi dezenfekte ettik ve taksici kardeşlerimize maske dağıttık. Vatandaşlarımızın virüse karşı önlem noktasında daha hassas olmasını istiyoruz" dedi. Yoğun kullanımda olan alanların dezenfekte edildiğini ifade eden Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak, hastalıkların en çok yayılma riski taşıdığı toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarını her geçen gün sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığının olumsuz etkilenmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Halkımızın da yapılan uyarılara uymalarını istiyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 05:04 Kaynak: İHA
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