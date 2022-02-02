Belediye ekipleri Toroslar'da karda mahsur kalan Yörük ailenin imdadına yetişti - Son Dakika

Belediye ekipleri Toroslar'da karda mahsur kalan Yörük ailenin imdadına yetişti

MERSİN - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Çandır Mahallesinde 350 küçükbaş hayvanıyla karda mahsur kalan Yörük ailesinin imdadına yetişerek, çadırların karla kaplı yolunu iş makineleriyle açtı.

Belediye, ilçenin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışına karşı karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Küçükbaş hayvanlarını yaşatmak için yem almaya gidemeyen Yörük Osman Akça ve eşi Halime Akça, yolları kar nedeniyle kapanınca Toroslar Belediyesinden yardım istedi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın talimatıyla bölgeye yönlendirilen ekipler, aileye ulaşarak yollarını iş makineleriyle açtı. Yoğun bir çalışma sonucu kardan temizlenen yol ile aileye güvenli ulaşım imkanı sağlandı.

İki çocuk sahibi Osman Akça, yolu ulaşıma açtıran Başkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti. 6 yıldır Çandır Mahallesinde konakladıklarını belirten Akça, "Yoğun kar nedeniyle yollarımız kapandı. Çadırlarımızda küçükbaş hayvanlarımızla mahsur kaldık. Belediyemizden yardım istedik. Ekipler, hemen bize ulaştılar. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederiz" dedi.

Halime Akça ise yolun ulaşıma açılmasından dolayı sevinç gözyaşları döktü. Kar nedeniyle çadırlarında mahsur kaldıklarını ve zor şartlar altında yaşadıklarını belirten Akça, yardımlarından dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti. Akça, "6 yıldır farklı bir bölgeye göç edemedik. Çandır Mahallesinde konaklıyoruz. Yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanlarımıza yem alamadık. Yolumuzu açan başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyetini giderebilmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" sözüne atıfta bulunan Yılmaz, Yörük kültürünün yaşatılmasının önemine değindi.

Yılmaz, "Anadolu Yörüklerin yurdudur. Yörük kültürü bizim özümüzdür. Çandır Mahallemizde konaklayan Yörük ailemize ulaşarak karla kaplı yolunu açtık. Kara çadırın olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.