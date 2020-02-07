Belediye ekipleri, yalnız yaşayan kadının geniş ailesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Belediye ekipleri, yalnız yaşayan kadının geniş ailesi oldu - Son Dakika

Belediye ekipleri, yalnız yaşayan kadının geniş ailesi oldu

6 saat önce

Kocaeli'de yalnız yaşayan 73 yaşındaki Safiye Demir'in hastaneye götürülmesinden pazar alışverişinin yapılmasına kadar tüm ihtiyaçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından karşılanıyor.

Belediye ekipleri, yalnız yaşayan kadının geniş ailesi oldu, System.String[]

Kocaeli'de yalnız yaşayan 73 yaşındaki Safiye Demir'in hastaneye götürülmesinden pazar alışverişinin yapılmasına kadar tüm ihtiyaçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından karşılanıyor.


Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan emekli terzi Safiye Demir (73), birlikte yaşadığı anne ve babasını kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başladı. Yaşlılığı nedeni ile günlük ihtiyaçlarını gidermekte güçlük çeken Demir'e Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Geniş Ailem" projesi umut oldu. Proje kapsamında Demir'in gündelik hayattaki işlemleri belediye ekipleri tarafından karşılanıyor. Resmi işleri olduğu zaman "Geniş Ailem" ekibine haber veren Safiye Demir, ekipler tarafından evinden alınarak gerekli işlemlerinin yapılması sağlanıyor. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşadığı sağlık problemleri nedeni ile tedavi olan Demir'i burada da ekipler yalnız bırakmıyor. Evine gelen araçla hastaneye götürülen Demir'in kontrolleri sonrası eczaneden ilaç alımı da ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. İlaç kullanımı hakkında bilgilendirilen Safiye Demir, daha sonra tarafından tekrar evine bırakılıyor. Ekipler, Demir'in pazar alışverişi, kişisel bakım ve ev temizliği gibi birçok ihtiyacını da karşılıyor.


"Beni elimden tutup hastaneye götürdüğünüz için size çok teşekkür ederim"


Ekiplerin kendisi ile anneleriyle ilgileniyormuş gibi hizmet verdiklerini söyleyen Safiye Demir, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu hizmetten çok memnunum. Allah bin kez razı olsun. Bu şekilde düzelmeye başladım. Beni elimden tutup hastaneye götürdüğünüz için size çok teşekkür ederim. Emekli oldum. İlk olarak şeker hastalığına yakalandım. İkinci olarak da kronikleşmiş bronşit astım hastalığım var. Bunun üzerine bu yıl da kemik erimesinden dolayı kemiklerim kırıldı. Ekipler beni hastaneye götürüyorlar. Eve bakım ekipleri geliyor. Saç, tırnak kemse, temizlik gibi işlemler yapıyorlar. Çünkü ben ayakta çok fazla duramadığım için çok zorlanıyorum. Beni eczaneye götürüyorlar. Gerekirse alışverişimi de yapıyorlar" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yusuf Yazıcı'nın forması Trabzonspor'a dönene kadar emekli edildi
Şehit annesinin sözleri yürek yaktı: Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem Son gelen doğal afetlerden sonra Erzurum esnafı doğaya 2001 ekmek bıraktı Tesadüfen fark edilen siperler, 'tarihi sit alanı' olarak tescillendi

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:39:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye ekipleri, yalnız yaşayan kadının geniş ailesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]