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Belediye ekipleri yangın sonrası yara sardı

44 dakika önce

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çıkan yangın sonrası okulda bir çalışma gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri yangın sonrası yara sardı, System.String[]

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çıkan yangın sonrası okulda bir çalışma gerçekleştirdi. İsten ve dumandan kapkara olan koridorlar ve sınıfılar baştan aşağı temizlendi, okul yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.


Turgutlu'nun en eski okullarından biri olan Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonrasında Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okulda bir çalışma gerçekleştirdi. İsten ve dumandan kapkara olan koridorlar ve sınıfları baştan aşağı temizledikleri belirten Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, "Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden çıkan yangın sonrasın, soğutma çalışmalarının ardından Turgutlu Belediyesi olarak okulumuza bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Yangın sonrası isten ve dumandan kapkara olan sınıfları ve koridorları ekiplerimiz baştan aşağı temizleyerek okulu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Anadolu Lisesi, Turgutlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
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