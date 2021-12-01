Belediye ekipleri yaralı köpeği kurtardı - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyünde aracın çarptığı köpek, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gündeş köyünde aracın çarpması sonucu ağır yaralanan köpeğin sosyal medyada paylaşılması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı köpek, daha sonra belediye kliniğine getirildi. Klinikte muayenesi yapılan ve filmleri çekilen köpeğin bel kısmında zedelenme, kas ve sinir sisteminde de büyük hasar olduğu ve tedavi altına alındığı belirtildi. - HAKKARİ