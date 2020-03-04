Belediye ekipleri yavru güvercinleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye ekipleri yavru güvercinleri kurtardı - Son Dakika

Belediye ekipleri yavru güvercinleri kurtardı

6 saat önce

Silivri Belediyesi ekipleri, Büyükçavuşlu eski ortaokul binasının yıkım işlemi öncesinde yaptığı incelemede, yeni doğmuş 2 güvercini ve yuvadaki 15 yumurtayı fark ederek kurtardı.

Belediye ekipleri yavru güvercinleri kurtardı, System.String[]

Silivri Belediyesi ekipleri, Büyükçavuşlu eski ortaokul binasının yıkım işlemi öncesinde yaptığı incelemede, yeni doğmuş 2 güvercini ve yuvadaki 15 yumurtayı fark ederek kurtardı.

Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gecekondu Denetim ve Uygulama Birimi ekipleri, Büyükçavuşlu Mahallesi eski ortaokul binasının yıkım işlemini gerçekleştirdi. Yıkım öncesinde okulun çatısında bulunan güvercin yuvasını fark eden ekipler, yeni doğmuş 2 güvercin ve 15 yumurtayı zarar görmeden iş makineleri ile çatıdan indirdi. Kurtarılan güvercinler ve yuvadaki yumurtalar Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gecekondu Denetim ve Uygulama Birimi Sorumlusu Zabıta Amiri Uğur Tozlu, konu ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, "Okulumuzda yaptığımız kontroller esnasında çatıdaki kuşların yoğun olduğunu fark ettik. Bunun üzerine yıkım işlemine başlamadan gereken inceleme ve kontrolleri yaptık. 2 adet yeni doğmuş kuş ve 15 adet yumurtaya rastlandık. Gerekli ortam sağlanarak kuşlar aşağı indirildi. Sıcak bir ortamda korunmalarının akabinde Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü davet edilerek, gerekli kontroller yapılmak üzere teslim edildi" diye konuştu.


Büyükçavuşlu, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:12 Kaynak: DHA
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