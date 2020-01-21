Belediye ekipleri yollarda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye ekipleri yollarda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yaptı - Son Dakika

Belediye ekipleri yollarda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yaptı

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yollardaki buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri yollarda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yaptı, System.String[]

Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yollardaki buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.


Nevşehir şehir merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla belediye ekipleri harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan karla mücadele ekipleri akşam saatlerinden itibaren ana yollar başta olmak üzere şehrin tüm mahallelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.


Sabahın ilk ışıklarına kadar süren ve çok sayıda belediye personeli ve iş makinesinin katıldığı çalışmalarda zaman zaman etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk hava ile birlikte yollardaki buzlanma tehlikesine karşı sürekli olarak mahalle aralarında ve ana arterlerde tuzlama çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri hava şartlarına göre bu çalışmasını gün içerisinde de sürdürecek. - NEVŞEHİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
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