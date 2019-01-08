Belediye Ekipleri Yolların Kapanmaması İçin Gece Gündüz Çalışıyor

Bilecik'te günlerdir etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası belediye ekipleri gece gündüz demeden ana ve ara arterlerin kapanmaması için çalışıyor.

Bilecik'te günlerdir etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası belediye ekipleri gece gündüz demeden ana ve ara arterlerin kapanmaması için çalışıyor.



Bilecik Belediyesi'ne bağlı kar küreme ve tuzlama araçları kentte ana ve ara arterlerin ulaşıma açık kalması için gece gündüz çalışıyor. Yapılan çalışmaları Bilecik Belediye Nihat Can da incelerken vatandaşlara, "Yoğun kar yağışı sebebiyle kent genelinde etkisini gösteren kar yağışından dolayı karla mücadele ekibimiz tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ara arterlerde herhangi bir sıkıntı oluşması durumunda vatandaşlarımız belediyemiz kurumsal hizmet hattı 444 88 58'i arayabilirler" dedi. - BİLECİK

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