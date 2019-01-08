Son Dakika Haberleri: Belediye Ekipleri Yolların Kapanmaması İçin Gece Gündüz Çalışıyor

Belediye Ekipleri Yolların Kapanmaması İçin Gece Gündüz Çalışıyor

1 saat önce

Bilecik'te günlerdir etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası belediye ekipleri gece gündüz demeden ana ve ara arterlerin kapanmaması için çalışıyor.

Belediye Ekipleri Yolların Kapanmaması İçin Gece Gündüz Çalışıyor, System.String[]
Bilecik'te günlerdir etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası belediye ekipleri gece gündüz demeden ana ve ara arterlerin kapanmaması için çalışıyor.

Bilecik Belediyesi'ne bağlı kar küreme ve tuzlama araçları kentte ana ve ara arterlerin ulaşıma açık kalması için gece gündüz çalışıyor. Yapılan çalışmaları Bilecik Belediye Nihat Can da incelerken vatandaşlara, "Yoğun kar yağışı sebebiyle kent genelinde etkisini gösteren kar yağışından dolayı karla mücadele ekibimiz tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ara arterlerde herhangi bir sıkıntı oluşması durumunda vatandaşlarımız belediyemiz kurumsal hizmet hattı 444 88 58'i arayabilirler" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:24 Kaynak: İHA

Bilecik, Yaşam
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