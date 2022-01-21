Belediye ekipleri, yolu kapanan mahalledeki tavuklara yem ulaştırdı - Son Dakika

Malatya'nın merkez Battalgazi Belediyesi ekipleri, yolu kardan kapanan mahalledeki kümeste bulunan 350 tavuğa sahibinin talebi üzerine yem götürerek hayvanları telef olmaktan kurtardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından tavuklarına yem veremeyen yetiştirici Salih Çakıcı, belediyeyi arayarak yardım istedi.

Tavukların 3-4 gündür aç olduğunu ve yem veremediği takdirde telef olacağını ifade eden Çakıcı, aldığı yemlerin bir an önce kümese götürülmesini istedi.

Çakıcı'nın talebi üzerine harekete geçen Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yemleri araca yükledikten sonra Karatepe Mahallesi'ne gitti.

Zaman zaman yolda mahsur kalan ekipler, 25 kilometrelik karlı yolda uzun uğraşlar sonrasında mahalleye vardı.

Aracın giremediği noktada ise yemler iş makinesine yüklenerek 350 tavuğun bulunduğu kümese ulaştırıldı.

Hayvanlarına yem ulaştırılmasının mutluluğunu yaşayan Çakıcı, hayvanlarının telef olmaktan kurtarıldığını belirterek, belediye çalışanlarına ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür etti.