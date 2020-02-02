Belediye ekipleri, yürüme güçlüğü çeken yaşlı adamın umudu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye ekipleri, yürüme güçlüğü çeken yaşlı adamın umudu oldu - Son Dakika

Belediye ekipleri, yürüme güçlüğü çeken yaşlı adamın umudu oldu

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakım eki, Erdemli ilçesinde 8 yıl önce düşerek bacağını kıran ve yatağa mahkum olan 77 yaşındaki Mustafa Doğan'ın umudu oldu.

Belediye ekipleri, yürüme güçlüğü çeken yaşlı adamın umudu oldu, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakım eki, Erdemli ilçesinde 8 yıl önce düşerek bacağını kıran ve yatağa mahkum olan 77 yaşındaki Mustafa Doğan'ın umudu oldu.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdemli'nin Esenpınar Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 8 yıl önce düşerek bacağını kıran Mustafa Doğan, sağlığına kavuşabilmek için izleyen dönemde 8 kez ameliyat oldu. Yürüme güçlüğü çeken ve son 8 ayda yatağa mahkum olan Doğan'ın yardımına Mersin Büyükşehir Belediyesi yetişti.


Yatağa bağımlı olan Doğan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Evde Sağlık ve Bakım ekibinden fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti alarak yeniden yürümeye başladı. Yatağa bağımlı olduğu için umutlarını yitiren Mustafa Doğan, belediyenin sağlık ve bakım ekipleri ile yeniden hayata tutundu. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sonrası yeniden ayağa kalkan Doğan, artık walker yardımı ile yürüyebiliyor ve temel ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor.


"Ekipler bana enerji verdi"


Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kendisine enerji verdiğini söyleyen Mustafa Doğan, yeniden yürüyebildiği için son derece mutlu olduğunu belirtti. Hayatının sonuna kadar yürüyemeyeceğini düşündüğü için umutsuzluğa kapıldığını ifade eden Doğan, 8 yıllık mücadelesini ve iyileşme sürecini şöyle anlattı; "8 sene önce yaylada düştüm. Orada bacağım kırıldı, ameliyat oldum bir türlü ayağa kalkamadım, yürüyemedim. Kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayamıyordum, şimdi karşılayabiliyorum. Bir gün beni yayladan getirdiler, yatırdılar. Oğlum Büyükşehir Belediyesine müracaat etmiş. Ekipler bir gün geldi. Beni yürütmeye çalıştılar, oturma odasından mutfağa gidene kadar 10 defa oturmak zorunda kalıyordum. Belediye ekipleri beni yürüttü, egzersiz yaptırdılar, bana enerji verdiler. Daha sonra da bu duruma getirdiler, Allah razı olsun belediye ekibinden." - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Doğan, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:26 Kaynak: İHA
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