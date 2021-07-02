Belediye Ekiplerimiz Dolmuş Duraklarında Temizlik Yapıyor. - Son Dakika

Belediye Ekiplerimiz Dolmuş Duraklarında Temizlik Yapıyor.
02.07.2021 11:07
Vali / Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz hava şartları ve asılan afişler yüzünden kirlenen dolmuş duraklarını köpüklü suyla yıkayarak temizliyor.
Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz hava şartları ve asılan afişler yüzünden kirlenen dolmuş duraklarını köpüklü suyla yıkayarak temizliyor. Belediye ekiplerimiz Gazi Kars'ımızın daha modern ve daha güzel görünmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında şehir merkezindeki elektrik direklerine yapıştırılan poster ve afişleri de temizleyerek çirkin ve kirli görüntüden arındırdı. Gazi Kars'ımızın modern ve daha güzel görünmesi için Belediye ekiplerimiz tüm cadde ve sokaklarda kötü görüntüye ve kirliliğe sebep olan hiçbir unsura izin vermeyecektir.
Son Dakika 11:32 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor 11:25 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı ileri sürülmüştü! THY, o iddiaları yalanladı 11:02 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı 10:47 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek 10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar 09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir 09:23 Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı 09:06 İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?