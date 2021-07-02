Belediye Ekiplerimiz Dolmuş Duraklarında Temizlik Yapıyor. - Son Dakika

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz hava şartları ve asılan afişler yüzünden kirlenen dolmuş duraklarını köpüklü suyla yıkayarak temizliyor. Belediye ekiplerimiz Gazi Kars'ımızın daha modern ve daha güzel görünmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında şehir merkezindeki elektrik direklerine yapıştırılan poster ve afişleri de temizleyerek çirkin ve kirli görüntüden arındırdı. Gazi Kars'ımızın modern ve daha güzel görünmesi için Belediye ekiplerimiz tüm cadde ve sokaklarda kötü görüntüye ve kirliliğe sebep olan hiçbir unsura izin vermeyecektir.