Belediye Ekiplerimizden Esnaflara Uyarı! - Son Dakika

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz çöp saati dışında atılan ve çevre kirliliğine yol açan çöplerin denetimini gerçekleştirerek esnaflara uyarılarda bulundu.

Cadde ve sokaklarda çöp saati dışında atılan çöplerin denetimlerini sürdüren Belediye ekiplerimiz, dışarıya çöp saati dışında ve usulsüz biçimde çöp bırakan işyeri sahiplerine uyarılarda bulunarak, sağlıklı ve temiz bir toplum için çöp çıkarma saatlerine uyulması gerektiğini belirten Belediye ekiplerimiz, vatandaşlarımızın, halk sağlığını korumak ve çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için çöplerini; AKŞAM 18. 00 - 20. 00 saatleri arasında çıkarmaya özen göstermeleri ve çöplerini çöp kutusuna atmaları konusunda duyarlı olmasını gerektiğini belirtti. GELECEK NESİLLERE BIRAKACAĞIMIZ EN GÜZEL MİRAS TEMİZ BİR ÇEVREDİR...