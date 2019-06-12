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Belediye ekiplerinden gece temizliği

5 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, gecenin geç saatlerinde kentin en işlek cadde ve sokaklarını tazyikli su ile temizliyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, gecenin geç saatlerinde kentin en işlek cadde ve sokaklarını tazyikli su ile temizliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, trafik yoğunluğunun azaldığı saatlerde temizlik mesaisini yürütüyor. Ekipler, Mersin sokaklarında görüntü kirliliği oluşmaması adına yaptıkları hummalı temizlik çalışmaları ile cadde, sokak ve kaldırımları önce süpürüyor. Ekipler, sonrasında caddelerde ve sokaklarda bulunan insan atıklarından oluşabilecek mikrop ve enfeksiyonları önlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sahasına giren en işlek ana arterler, cadde ve sokakları, tazyikli su ile yıkayarak temizliyor. Böylece bu alanlar biriken toz, toprak, çamur ve atıklardan arınmış oluyor.

Çalışmalarını arazöz ve vakumlu yol süpürme aracı ile sürdüren temizleme ekipleri, Mersin'in dört bir yanını her ay düzenli olarak tazyikli su ile yıkıyor. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:07 Kaynak: İHA
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel
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