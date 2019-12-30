Belediye ekiplerinden kar mesaisi - Son Dakika
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Belediye ekiplerinden kar mesaisi

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Ekipleri yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına başladı.

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Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Ekipleri yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına başladı.


Ülke genelinde başlayan kar yağışı Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kırsal mahalleler olan Kuşlar, Karaköy, Hacıisalar, Ören, Yunusdere, Kabaçınar, Güney ve Ayvacık'ta Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Ekiplerince kar sonrası çalışmalar başlatıldı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde hem ekiplerin çalışmalarını inceledi hem de vatandaşlarla bir araya geldi.


Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Turgutlu Belediyesi olarak kar yağışının etkili olduğu alanlarda çalışmalara hızlı bir şekilde başladık ve vatandaşlarımızın bir olumsuzluk yaşamaması için emek sarf ediyoruz. Fen işleri müdürlüğümüze bağlı ekipler mahallelerimize ulaşımın sağlandığı ana yollar ile köy içi yollarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimizin çalışmaları kapsamında aldığımız bilgiye göre sabah saatlerinde yolda kalan 8 araç ve sürücüsü yapılan çalışmalarla kurtarıldı" dedi. - MANİSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:38 Kaynak: İHA
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