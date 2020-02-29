Belediye ekiplerinden kırdıkları kilit için özür notu - Son Dakika

Antalya'da, Kepez Belediyesi ekipleri kaldırılması gereken bir direğe kilitlenen bisikletin sahibine ulaşamadı. Ekipler kırdıkları kilidin yerine yenisini takıp sahibine özür notu bıraktı.



Sakarya Bulvarı üzerindeki billboard panolarında düzenleme yapmak isteyen Kepez Belediyesi ekiplerinin çalışmasına direğe kilitli bir bisiklet engel oldu. Ekipler sahibine ulaşamadıkları bisikletin kilidini kırmak zorunda kaldı. İşlemlerini tamamlayan belediye ekipleri bisikleti yeniden kırık kilidiyle direğin yanına getirdi. Eski kilidi kırdıkları yerden bantlayan ekipler, bisiklete birde yeni kilit taktı. Kepez Belediyesi görevlileri, bisikletin sahibine anahtara nasıl ulaşabileceğini ve yaşananları anlatan bir özür notuyla bisiklete bıraktı.



"Özür notu"



Ekipler notta şu ifadelere yer verdi: "Sayın bisiklet sahibi billboardların buradan kaldırılması nedeniyle, bisikletinizin kilidini kırmak zorunda kaldık. Ama bisikletiniz çalınmasın diye yeni bir kilit alıp yeniden kilitledik. Bu durum için özür dileriz. Kilidin anahtarı için telefon numarasından bize ulaşın, Kepez Belediyesi." - ANTALYA