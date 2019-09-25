Belediye ekiplerinden su baskınlarına anında müdahale

Muğla'nın Milas ve Menteşe ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında meydana gelen su baskınlarına ve taşkınlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında müdahale etti.



Türkiye'de Rize'den sonra en fazla yağış alan il olan Muğla dün akşam şiddetli yağışın etkisi altında kaldı. Muğla'nın Ortaca ilçesine metre kareye 57.7 Milas ilçesine, 44.6, Yatağan ilçesine 27.5 ve Menteşe ilçesine 23 kilogram yağış düştü. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ve MUSKİ'ye toplam 55 ihbar geldi.



Su baskınlarına anında müdahale



Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelen ihbarlara anında müdahale etti. Ekipler 79 personel ve 23 araçla 16'sı ev 2'si iş yeri olmak üzere 18 su baskınına müdahale etti. Aşırı yağış dolayısıyla yolda kalan 10 araç kurtarıldı. Belediye ekipleri sağanak yağış sonrasında kapanan mazgalları temizledi. - MUĞLA