Son Dakika Haberleri: Belediye ekiplerinin gece mesaisi sürüyor
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Belediye ekiplerinin gece mesaisi sürüyor

2 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Saatçi Hoca Caddesinde üst yapı çalışmalarında görev alan belediye personellerini gece mesailerinde ziyaret etti.

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Bir süre çalışmaları izleyen Başkan Arı, personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, gece yarısı Meteris Meydanı ve Saatçi Hoca Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Beraberinde Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Ersan Erkut ile birlikte asfalt serimi tamamlanan ve yaya kaldırımı çalışması süren Saatçi Hoca Caddesi ve peyzaj çalışmaları devam eden Meteris Meydanı'nda Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını izleyen Başkan Arı, çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar dileyerek bir süre sohbet etti.

Saatçi Hoca Caddesi'nin trafiğe yeniden açılması için büyük bir özveri ile çalışan personellere teşekkür eden Arı, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hem vatandaşların hem de vatandaşların mağdur olmaması için çaba sarf ettiklerini vurguladı. Arı; "Halkımızın mutlu olmayacağı hiçbir işi yapmayacağız. Çalışmalar tamamlandığında şehir içi yollarımız, kaldırımlarımız ve duraklarımız buradaki esnafımıza ve vatandaşlarımıza yakışır bir hale gelecek. Bu şehrin insanları her şeyin en iyisini hak ediyor ve bizde bunu gerçekleştirmek için yorulmadan çalışacağız" diye konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü, Rasim Arı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:38 Kaynak: Bültenler
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