Belediye ekiplerinin 'kar' mesaisi - Son Dakika

Tokat'ta etkili olan yağışı ve soğuk hava ile birlikte belediye ekipleri teyakkuza geçti.



Tokat'ta gece saatlerinde kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi sonucu yollarda buzlanma meydana geldi. Belediye ekipleri öncelikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere mahallelerde karla mücadele çalışması yaptı. Çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Erolğu, kar küreme araçları ve iş makineleri ile sorunlu bölgelere kısa sürede müdahale edildiğini kaydetti. 12 belediye ekibinin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiğini ifade eden Başkan Eroğlu, "Bugün akşam saatlerinden itibaren don olayı gerçekleşeceği için vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum. Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaya, zincir takmadan yola çıkmamalarını rica ediyorum. İnsanlarımızın şehrimizde karla ilgili problem yaşamaması, kaza durumlarının oluşmaması için her türlü tedbirimizi aldık. Yaklaşık 20 saattir görevi başında olan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi. - TOKAT