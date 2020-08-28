Belediye ekiplerinin menfez içinde zorlu mesaisi - Son Dakika

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan 42 metre uzunluğundaki menfezi açmak için büyük bir çalışma örneği sergiledi.

Hakkari'nin Sümbül Mahallesi'nde önünde geçmekte olan 42 metre uzunluğunda ve 2 metre derinliğindeki menfez tıkandı. Bunun üzerine harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, tıkanan menfezi açmak için 4 iş makinesi ve 4 personel ile çalışma başlattı. 2 metre derinliğindeki menfezin içine giren belediye ekipleri, canla başla çalıştılar.

42 metre uzunluğundaki menfezin 20 metrelik kısmı açılırken, geriye kalan kısmın açılması için de çalışmalar aralıksız olarak yürütülüyor. - HAKKARİ