Son Dakika Haberleri: Belediye ekmek fırını tadilatı başladı
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Belediye ekmek fırını tadilatı başladı

42 dakika önce

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Belediye Ekmek Fırınının daha kaliteli hizmet sunabilmesi için tadilata alınarak yenileme çalışmalarının başladığını söyledi.

Belediye ekmek fırını tadilatı başladı, System.String[]
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Belediye Ekmek Fırınının daha kaliteli hizmet sunabilmesi için tadilata alınarak yenileme çalışmalarının başladığını söyledi.

Yerköy Belediyesi Halk Ekmek ve Unlu Mamuller Üretim Merkezinde yenileme ve bakım çalışmalarına başladıklarını söyleyen Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, "Projelerimiz arasında yer alan Belediye ekmek fırınımızın yenileme çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımıza daha hijyenik ve modern bir ortamda kaliteli hizmet vermek ve üretim yapmak adına çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak Yerköy Belediyesi Halk Ekmek ve Unlu Mamuller Üretim Merkezimizi halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:46 Kaynak: İHA
Halk Ekmek, Ferhat Yılmaz, Yerköy, Güncel
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