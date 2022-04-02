Belediye elektrikli süpürge aracı üretti - Son Dakika
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Belediye elektrikli süpürge aracı üretti

02.04.2022 11:22

Belediye elektrikli süpürge aracı üretti Samsun'un İlkadım Belediyesi, artan akaryakıt maliyetlerine karşı kendi çözümünü geliştirdi.

Belediye elektrikli süpürge aracı üretti

SAMSUN - Samsun'un İlkadım Belediyesi, artan akaryakıt maliyetlerine karşı kendi çözümünü geliştirdi. Kendi imkanları ile ürettiği elektrikli süpürge aracı ile maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen belediye, aracı daha da geliştirip diğer belediyelere satmayı hedefliyor.

İlkadım Belediyesi'nin en büyük gider kalemi çevre temizliği ve akaryakıt giderleri olarak dikkat çekiyor. Başkan Necattin Demirtaş'ın talimatı ile bir çalışma başlatan belediye şirketinin Ar-Ge ekibi, jeneratör ile çalışan hafif ve maliyeti piyasa değerinin yarı fiyatında olan bir süpürge aracı üretti. Samsun sokaklarında denenen süpürge aracı kendi emsalleri ile karşılaştırılırken, araçların bataryalı sisteme dönüştürüldükten sonra seri üretim ile diğer belediyelere satılması hedefleniyor.

"Seri üretime geçersek diğer belediyeleri de süpürge aracı satmak istiyoruz"

Süpürge aracını bataryalı sisteme dönüştürüp, seri üretime geçmek istediklerinin belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Süpürge aracımız şu anda jeneratör ile çalışıyor. Hedefimiz bu aracı lityum pilli haline dönüştürmek. Kendi temizlik araçlarımızı kendimiz üretmek istiyoruz. Hatta seri üretime geçebilirsek diğer ilçe belediyelerine de süpürge aracı olarak satmayı düşünüyoruz. Bu araçlar lityum pilli olsun diye talimat da erdim. O zaman maliyet biraz artıyor ama teknoloji artık ona doğru gidiyor. Şu anlık jeneratör ile iş görülecek ve sahada testlerimiz yapıyoruz. Bu araçları lityum bataryalı sisteme dönüştürmek için de gayret gösteriyoruz. Kendi ürettiğimiz süpürge araçlarını alanda deniyoruz. Eğer gerekli verimi alırsak sayısını da arttıracağız. Bu konuda elimizde yetenekli çocuklarımız var. Bizim belediyemizin Gazi İmar Şirketi'nin Ar-Ge'si tarafından bu araç yapıldı. Aracın son hailini onlar ortaya çıkardılar. Bu araçlar bir kopya filan değil. Tamamen kendi özgün ürünümüz" dedi.

"Akaryakıt fiyatları bizi elektrikli araçlara yöneltti"

Aylık akaryakıt fiyat farklarının belediyelere ciddi bir maliyet oluşturduğunu ifade eden Başkan Demirtaş şunları söyledi:

"Süpürge aracıyla tasarruf; elektrik ve yakıttan sağlanabilir. Bunlar da çok önemli. Geçen ay 1 aylık çöp araçlarının ihale bedeli aylık ortalama 800 bin TL civarındaydı. Sonraki ay bir geldi 1 milyon 900 bin TL. Bu yakıt parası fiyat parasından dolayı geçekleşti. 800 bin TL'nin içerisinde fiyat farkı var ama 1 ay önceki ile 1 ay sonraki yakıt fiyatı değişimi bizim 1 aylık ihale bedelimizden daha fazla. Bu bizi ürküttü. Mutlaka yakıtı izole eden bir formül üretmemiz lazım. Bunu 2 şekilde yapabilirsiniz: ya konteyner kapasitelerini yükselterek aynı alandan günde 3 kere çöp almak yerine 3 günde 1 kez çöp alarak sefer sayısını azaltıp, yakıttan tasarruf etmek. Bir diğeri de elektrikli aletlere giderek akaryakıt kullanımını tamamen devreden çıkartmak. Elektrikli araçlarda maliyet sıfırlanmıyor ama akaryakıta oranla oldukça düşük bir gider kalemi haline geliyor."

Belediye elektrikli süpürge aracı üretti
Belediye elektrikli süpürge aracı üretti
Belediye elektrikli süpürge aracı üretti
Belediye elektrikli süpürge aracı üretti
Belediye elektrikli süpürge aracı üretti

YORUMLAR
500
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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