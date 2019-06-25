Son Dakika Haberleri: Belediye encümenleri caddeleri yeşillendirdi
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Belediye encümenleri caddeleri yeşillendirdi

1 saat önce

Hakkari Belediyesi encümenleri, kentin değişik noktalarındaki refüjlerde kuruyan çiçeklerin yerine yenilerini ekti.

Belediye encümenleri caddeleri yeşillendirdi, System.String[]
Hakkari Belediyesi encümenleri, kentin değişik noktalarındaki refüjlerde kuruyan çiçeklerin yerine yenilerini ekti.

Bir süre önce kentin değişik noktalarında temiz bir Hakkari için çöp toplayan belediye encümenleri, bu defa da refüjlere çiçek ekti. Eski hükümet konağı önünde bulunan Konak Caddesi başta olmak üzere birçok noktada kuruyan çiçeklerin yerine belediye tarafından il dışında getirtilen ateş çiçeği ve kartopu çiçekleri ekildi.

Ellerine kazma kürek alan belediye encümenleri, açtıkları çukurlara büyük bir özenle çiçek ekti. Gün boyunca çiçek eken encümenlerin çalışmalarını ziyaret eden Belediye Başkanı Cihan Karaman, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye yetkilileri, kentin birçok noktasında bulunan refüjler ve parklarda daha önce ekilen çiçeklerin kuruduğunu belirterek, yerlerine il dışından getirdikleri değişik türde çiçekler ektiklerini belirtiler. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:19 Kaynak: İHA
Konak Caddesi, Hükümet, Hakkari, Güncel
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