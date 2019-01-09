Belediye, Engelli Vatandaşın Akülü Araç İsteğine Duyarsız Kalmadı
1 saat önce
Kütahya'nın Emet Belediyesi, engelli bir vatandaşın akülü araç isteğine duyarsız kalmadı.
Kütahya
'nın Emet Belediyesi
, engelli bir vatandaşın akülü araç isteğine duyarsız kalmadı.
Yıllarca eve mahkum olan 56 yaşındaki vatandaşın talebine Belediye Başkanı Mustafa Koca
duyarsız kalmadı.
Engelli vatandaş için temin edilen akülü araç belediye ekiplerince ulaştırıldı.Yakınları ve engelli vatandaş, kendisine temin edilen akülü araçla artık daha rahat dolaşabileceğini ve hayata daha sıkı sarılacağını ifade ederek Başkan Koca'ya teşekkürlerini ilettiler.
Belediye Başkanı Mustafa Koca, "Halkın bize verdiği hakla, yine kendi hayatlarını kolaylaştırma adına yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu kardeşimiz ne ilk ne de son olacak. İmkanlarımız dahilinde halkımızın her alanda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kışlık yakacak odun yardımları ulaştırma çalışmalarımız sırasında tarafımıza iletilen akülü aracı temin ederek, vatandaşımıza ulaştırdık. Onlar bizlere yüce Allah'ın bir emaneti. Onların hayır dualarını almaya çalışıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa, nerede ben kaldım diyen varsa çekinmeden belediyemize gelebilir "dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:43 Kaynak: İHA
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