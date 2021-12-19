Belediye Evleri Kavşağına estetik dokunuş - Son Dakika
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Belediye Evleri Kavşağına estetik dokunuş

19.12.2021 20:18
Belediye Evleri Kavşağına estetik dokunuş

Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasına yaptığı yatırımların yanı sıra şehirdeki görüntü kirliliğini de ortadan kaldıracak estetik dokunuşlara imza atıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasına yaptığı yatırımların yanı sıra şehirdeki görüntü kirliliğini de ortadan kaldıracak estetik dokunuşlara imza atıyor. Fen İşleri ve Park Bahçeler Daire Başkanlıkları kavşaklardaki çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarından katlı yollardaki boyama çalışmalarına varıncaya kadar her yerde yoğun bir çalışma yapılıyor. Uygulanan görsel çalışmalar fiziksel yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlarken, kentin merkezi noktalarında fark yaratan estetik boyama çalışmaları da vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Çalışmalar kapsamında Canik İlçesi Belediye Evleri Kavşağı'ndaki katlı yolda yapılan özgün tasarımlar da bölgeye adeta renk kattı.

SAMSUN TEKNOFEST'TE HAZIR

2022'de yapılacak TEKNOFEST için Samsun'un her yerinde milletvekillerimizle, üniversitelerimizle, valilik ve kamu kurum kuruluşları ile birlikte hummalı bir çalışma yapılarak hazırlıkların başladığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hep birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yurtdışından ve şehir dışından gelen misafirlerimizi modern, temiz ve rengarenk bir şehirle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Doğu-Batı ve Güney istikametinde göze çarpan çirkinliklere hızlı bir şekilde müdahale ederek estetik bir görünüme kavuşturuyoruz. Peyzaj çalışmalarından boyama işlemlerine kadar ekipler her alanda çalışıyor" dedi.

Kaynak: Habermetre
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Büyükşehir Belediyesi, Estetik, Samsun, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Belediye Evleri Kavşağına estetik dokunuş - Son Dakika

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