Son Dakika Haberleri: Belediye Garajına Personelin İsmi Verildi

Belediye Garajına Personelin İsmi Verildi

1 saat önce

Güroymak Belediyesi Garaj Amirliği'ne, trafik kazasında hayatına kaybeden personelin adı verildi.

Belediye Garajına Personelin İsmi Verildi, System.String[]
Güroymak Belediyesi Garaj Amirliği'ne, trafik kazasında hayatına kaybeden personelin adı verildi.

Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada, belediyede 21 yıl hizmet eden Nihat Kızılçam'ın 9 Ağustos 2018'de trafik kazasında hayatını kaybettiğini anımsattı.

Kızılçam'ın iş ahlakı ve kişiliğiyle herkese örnek olduğunu anlatan Alibeyoğlu, "Beklenmedik kaybı bizleri derinden üzdü. İsmini yaşatmak istedik. 21 yıl görev yaptığı garaj amirliğine adını verdik. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:54 Kaynak: AA

Güroymak, Güncel
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