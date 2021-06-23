Üye Girişi
'Belediye garajından PKK'ya akaryakıt sevkiyatı' iddianamede - Son Dakika

'Belediye garajından PKK'ya akaryakıt sevkiyatı' iddianamede

23.06.2021 11:09
'Belediye garajından PKK'ya akaryakıt sevkiyatı' iddianamede, System.String[]

ANAYASA Mahkemesi'nce (AYM) kabul edilen, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamede, HDP'li belediyelerin terör örgütü PKK ile ilişkisini anlatan onlarca gizli tanığın ifadesine yer verildi.

ANAYASA Mahkemesi'nce (AYM) kabul edilen, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamede, HDP'li belediyelerin terör örgütü PKK ile ilişkisini anlatan onlarca gizli tanığın ifadesine yer verildi. Van'ın Muradiye eski Belediye Başkanı Yılmaz Şalan hakkında ifade veren gizli tanık 'ASP58', "2019 yılı Temmuz ayında Tendürek Dağı kırsalına, belediyenin garajındaki akaryakıt deposundan bidonlarla akaryakıt gönderdiğini biliyorum" dedi.

AYM'nin, HDP'nin kapatılması istemli davada kabul ettiği iddianamede, HDP'nin siyasi parti tabelası altında parti binalarının örgüt hücresi haline getirildiği ve partinin terör örgütü eylemlerinin odağı haline geldiği vurgusu yapıldı. HDP'li milletvekilleri, belediye başkanları ile parti yöneticilerine yönelik suç isnatları tek tek detaylı yer aldı. İddianamenin büyük kısmında ise HDP'li il ve ilçe belediyelerinin, belediye kaynaklarını terör örgütüne aktardığı, çukur eylemleri ve Kobani olayları sırasında eylemcilere lojistik destek verdikleri anlatıldı. Bu iddialarla ilgili sunulan deliller arasında ise farklı cumhuriyet savcılıklarınca yürütülen soruşturma dosyalarına giren çok sayıda gizli tanık ifadesi yer aldı.

'TOPLANAN ERZAK TERÖRİSTLERE GÖNDERİLDİ'İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 2019 yılında görevinden uzaklaştırılan Van'ın Muradiye eski Belediye Başkanı Yılmaz Şalan hakkında ifade veren gizli tanık 'ASP58', Şalan'ı belediye encümenliği görevi yaptığı dönemde tanıdığını belirtti. 'ASP58', "2019 yılı yerel seçimlerden sonra belediye başkanı oldu. Başkan olduktan hemen sonra belediye çalışanlarının aylıklarında 500 TL kesinti yaptı; ancak şikayetten korkarak 2 ay sonra kesilen paraları geri ödedi. Şalan, belediye bütçesinden ramazan ayı içerisinde yüklü miktarda gıda ve erzak satın aldı. Bu erzakın büyük bir kısmını Tendürek Dağı kırsalında faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarına gönderdi. Geri kalanları ise örgütle bağlantılı ailelere dağıttı. 2019 yılı Temmuz ayı içinde Tendürek Dağı kırsalına, belediyenin garajında bulunan akaryakıt deposundan bidonlarla akaryakıt gönderdiğini biliyorum" iddialarında bulundu.'TERÖRİSTLERİN İHTİYAÇLARINI BÜTÇEDEN KARŞILADI'Gizli tanık 'Çaylak', hakkında yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski HDP Silvan İlçe Yönetim Kurulu üyesi Eyüp Koşar ile ilgili ifadesinde, Koşar'ın PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri ile ilişki ve irtibat içinde olduğunu belirterek, "Kırsal alanda ölen örgüt mensuplarının cenazelerinin Silvan'da defnedilmesi işlemleriyle ilgilenmekteydi. Silvan MEYA-DER içerisinde yönetici pozisyonunda faaliyet yürütmekteydi. Suriye ülkesi Kobani şehrinde yaşanan çatışma dönemlerinde orada bulunan örgüt mensuplarına yardım amaçlı Suruç'a gıda ve erzak götüren örgüt mensubudur. Silvan'da meydana gelen yol kapatma, hendek kazma ve barikat kurma eylemlerine katılan PKK/KCK terör örgütü üyelerinin maddi ihtiyaçlarını Silvan Belediye'sinin bütçesinden karşılamıştır" dedi.  'ÖRGÜT İDEOLOJİSİ DOĞRULTUSUNDA EĞİTİM VERİYORDU'2017'de Diyarbakır HDP İl Başkanı olan Mehmet Şerif Çamcı hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ifade veren gizli tanık 'XT8825DK65TR92A'nın beyanları da HDP kapatma davası iddianamesinde yer aldı. İfadesinde Çamcı'yı, HDP binasında gençlere örgütsel ve ideolojik eğitimler vermesinden dolayı tanıdığını belirten gizli tanık, şunları kaydetti:  "Diyarbakır il merkezinde PKK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H/DGH içerisinde faaliyet yürüten şahısların yapacakları sokak eylemleri öncesinde malzeme teminini sağlardı. Sur olayları devam ettiği sırada HDP Bağlar ilçe binasında farklı illerden gelen yaklaşık 40 kadar şahıs ile toplandık ve buradan HDP il binasına geçtik. Burada bu şahıs bize, 'Sur içerisine girerek kalkan olacaksınız, orada koridor açarak içeride çatışma bölgesinde bulunan örgüt mensuplarının dışarıya çıkmasını sağlayacaksınız' diye konuşma yaptı. HDP il binasında gençlere PKK terör örgütü ideolojisi doğrultusunda sürekli eğitim verir. Eğitimde ön plana çıkan gençlerin kırsal alana silahlı faaliyet yürütmesi için aktarımını yaptırır. Ben bu şahsın Ş.A. isimli şahsı PKK terör örgütünün kırsal alanına gönderdiğini ve katılımını yaptırdığını biliyorum." 'KADIN YAPILANMASI YÖNETİCİLERİNDEN'Gizli tanık 'Bulut' ise İçişleri Bakanlığı'nın 2019'daki kararıyla görevinden alınan eski Şırnak İdil Belediye Başkanı Songül Eden hakkında verdiği ifadesinde, Eden'in PKK/KCK 'kadın yapılanması'nın üst düzey sorumlu ve yöneticilerinden olduğunu ileri sürdü. 'Bulut', Eden'in, terör örgütünün sözde yönetim merkezi 'Malagel' olarak adlandırılan toplantı yerine sürekli gittiğini iddia ederek, "Örgütün eylem ve stratejisini belirleyen kişilerin arasında yer alır. Hendek ve barikatların kurulduğu 2015-2016 döneminde örgütün kırsal alanından İdil şehir merkezine düzenlenmesi yapılan ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 'Ferhat' kod adlı Mehmet Şimşek, 'Hasan' kod adlı Fuat Kabaş, 'Nurhak' kod adlı Kamil Malgaz isimli örgüt mensupları ile 'Malagel'de bir araya gelen ve görüşen şahıslardan biridir. Ayrıca örgüt tarafından düzenlenen her türlü toplantı, eylem, gösteri, yürüyüşlere katılan kadınları yönlendiren kişidir" dedi.ÖDENEKLER PKK'YA

HDP Parti Meclis üyesi Mehmet Eşref Mamedoğlu hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifade veren gizli tanık 'Uzay' ise "Bu şahıs Diyarbakır'da Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (DİSKİ) çalışmaktadır. DİSKİ tarafından gerçekleştirilen ihaleler, malzeme alım satımı ve ihtiyaçların karşılanması gibi durumlarda devlet tarafından gönderilen ödenekler, harcanmış gibi gösterilip, bu şahıs tarafından PKK/KCK terör örgütü yöneticilerine aktarımı yapılmaktadır" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Akaryakıt, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Belediye garajından PKK'ya akaryakıt sevkiyatı' iddianamede - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor 11:00 Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor 31 yaşındaki genç karikatüristin cansız bedeni, otel odasında başına poşet geçirilmiş halde bulundu 10:54 31 yaşındaki genç karikatüristin cansız bedeni, otel odasında başına poşet geçirilmiş halde bulundu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu 10:49 Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu
Bahçe duvarı yüzünden tartıştığı komşusunu, tüfekle öldürdü 10:40 Bahçe duvarı yüzünden tartıştığı komşusunu, tüfekle öldürdü Prof. Dr. Uğur Şahin, açıkladı: BioNTech aşısı, delta varyantı karşısında da etkili 10:29 Prof. Dr. Uğur Şahin, açıkladı: BioNTech aşısı, delta varyantı karşısında da etkili Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı 10:08 Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı
Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı 09:52 Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi 09:31 Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi

Son Dakika Haberleri
11:11 Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma
10:59 Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
10:57 Ali Koç taraftara seslendi: Portekizli veya Alman hoca dedik ama bu değişebilir, taraftarımızın içi rahat olsun
10:53 31 yaşındaki genç karikatüristin cansız bedeni, otel odasında başına poşet geçirilmiş halde bulundu
10:50 Türk edebiyatının önemli isimlerinden Prof. Yıldız Ecevit yaşamını yitirdi
10:49 Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu
10:36 Riva'da kritik zirve! Görevden ayrılacağı ileri sürülen Şenol Güneş, 2,5 saat Nihat Özdemir'le görüştü
10:32 Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler
10:28 Prof. Dr. Uğur Şahin, açıkladı: BioNTech aşısı, delta varyantı karşısında da etkili
10:22 Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten işlem görüyor
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Ali Koç taraftara seslendi: Portekizli veya Alman hoca dedik ama bu değişebilir, taraftarımızın içi rahat olsun Ali Koç taraftara seslendi: Portekizli veya Alman hoca dedik ama bu değişebilir, taraftarımızın içi rahat olsun         
10:57
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Prof. Yıldız Ecevit yaşamını yitirdi Türk edebiyatının önemli isimlerinden Prof. Yıldız Ecevit yaşamını yitirdi         
10:51
Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı         
10:44
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirlerini görenler hayrete düşüyor İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirlerini görenler hayrete düşüyor         
10:22
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi         
09:34
Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı         
09:26
HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı         
08:14
Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı         
07:43
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı         
22:00
Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü         
21:16
37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı 37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı         
21:11
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 11:22:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Belediye garajından PKK'ya akaryakıt sevkiyatı' iddianamede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement