Belediye GES için yaşları 10-50 arasında değişen 100'e yakın çam ağacını kesti - Son Dakika

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Belediye GES için yaşları 10-50 arasında değişen 100'e yakın çam ağacını kesti

Cami bahçesindeki yeşil ağaçlar bile kesildi

Orman işletme izinsiz ağaç kesimine önce 'dur' dedi daha sonra izin verdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde 'güneş enerji santrali' yapılacağı gerekçesi ile belediye tarafından yaşları 10-50 arasında değişen 100'e yakın yeşil çam ağacı kesildi. Cami bahçesindeki ağaçlarında kesilmesine belde sakinleri tepki gösterdi.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun Belde Belediyesi tarafından beldede güneş enerji santrali yapılması için karar alındı. Karar kapsamında santralin yapılması içinse beldede ki Üsküdar mahallesi ile Şehir Önü Cami çevresi seçildi. Santralin yapılacağı alandaki büyük çoğunluğu çam ağacı olan ve yaşları 10-50 arasında değişen ağaçlar kesilmeye başlandı. Yaklaşık bir hafta süren çalışma ile Üsküdar mahallesi ile cami bahçesi ve çevresindeki ağaçlar kesildi. Traktörlere konuşan ağaçlar ile belediyenin belirlendiği bir alana istiflendi.

Bölge sakinlerinden Yaşar Hallı isimli vatandaş ağaç kesiminin belediye başkanının talimatı ile yapıldığını kaydederek, ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. Olayda 100'e yakın ağacın kesildiğini öne süren Hallı, "Belediye başkanı ağaçları keserek güneş enerji santrali kurmak istiyor. Burası çok güzel yeşillikti. Neden burası bilmiyoruz. Beldede bir sürü alan var neden buralardaki yeşil ağaçlar kesildi, bilmiyoruz" dedi.

"22'ye yakın kurumdan izin aldık"

Özburun Belediye Başkanı Şahin Şener ise İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada güneş enerji santrali için 22'ye yakın kurumdan izin aldıklarını ve ihalenin ondan sonra yapıldığını ifade etti. Usulsüzlük yapmadıklarını öne süren Başkan Şenel, orman işletme şefliğinde gerekli izinler aldıklarını ve ağaçları öyle kestiklerini belirtti.

İzin alınmadan başlanılan ağaç kesimine orman işletme para cezası kesti

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgide ise bölgedeki söz konusu ağaç kesim işinin ilk etapta kendilerine bilgi verilmeden başlandığı ve olay duyulduktan sonra bölgeye gidilerek gerekli incelemeler yapılıp idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Cezai işlemin ardından ağaç kesiminin belediye tarafından durdurulduğu sonrasında izin başvurusu yapıldıktan sonra gerekli izinlerin verildiği aktarıldı. İlgili kanun kapsamında ağaç kesimi yapılan yerin ormanlık alan dışında kaldığı için izin verildiği ve alınan izinle birlikte de ağaç kesimine devam edildiği belirtildi.

Ağaç kesiminin ardından yeşil olan bölge adeta çorak bir araziye dönerken, kesilen ağaçların ise ne amaçlı kullanılacağı belirsizliğini koruyor.