Ağrı da elektriğini güneş enerjisiyle üretecek - Son Dakika

Belediye, GES ile kendi elektriğini üretecek

AĞRI'nın Taşlıçay Belediyesi'nce elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla 10 dönümlük alana, güneş enerji santrali (GES) kuruldu. Santralle yılda 1 milyon lira tasarruf sağlanarak, belediyenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Taşlıçay'da yaklaşık 4,5 milyon TL'ye mal olan proje kapsamında, gün ışığının en çok düştüğü 10 dönüm alana, 2 bine yakın güneş enerjisi paneli kurularak, GES faaliyete geçirildi. Santral ile aylık 80 ile 100 bin TL arasında gelir elde edilecek. Hayata geçirilen proje ile ilgili açıklama yapan Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, "Bu projeyi belediye imkanlarımızla kredi çekerek kurduk. Bu proje bizim için çok önemli. Aslında daha önce bu tür projelere hibe desteği veriliyordu. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de Avrupa Birliği fonları bunu karşılıyordu. Tabi bugüne kadar uygulanmamıştı. Biz geldikten sonra böyle bir girişimde bulunduk. Bu projemizi gerçekleştirdik. Şimdi hem belediyemiz hem de ilçe halkımız için çok önemli bir proje. Belediyelerin artık kendi kaynakları ile ayakta durması için biz bu projeyi gerçekleştirdik. Şu anda 6 yıllık kredi çektik. Projemiz ilk etapta bu kredisini amorti edecek sonra da 25 yıl boyunca belediyemize gelir getirecek" diye konuştu.

Projeyi 2 aya yakın sürede tamamladıklarını vurgulayan Başkan Taşdemir, "Şu anda ARAS EDAŞ ile sözleşmemizi yapmış bulunuyoruz. Bu sözleşme doğrultusunda burada ürettiğimiz enerjiyi ARAS EDAŞ'a satıyoruz. İleri dönük olarak da bu santrali geliştirip, daha da büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.