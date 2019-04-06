Son Dakika Haberleri: Belediye Girişine "Rüşvet Alan da Veren de Ateştedir" Yazdırdı

Belediye Girişine "Rüşvet Alan da Veren de Ateştedir" Yazdırdı

53 dakika önce

Yozgat'ın Yerköy İlçe Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, göreve başlar başlamaz belediye binası girişine "Rüşvet alan da veren de ateştedir" yazdırdı.

Belediye Girişine
Yozgat'ın Yerköy İlçe Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, göreve başlar başlamaz belediye binası girişine "Rüşvet alan da veren de ateştedir" yazdırdı.

Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, rüşvete kesinlikle göz açtırmayacağını söyledi.

Mazbatasını aldıktan sonra belediye hizmet binasının girişinde bulunan cama ve duvara "Rüşvet alan da veren de ateştedir" ve "Bizim kapımız hak ve halk kapısıdır" yazısını yazdırdıklarını aktaran Yılmaz, "Hizmet binasına giren kişilerin bizlerin o konulara taviz vermeyeceğimizi bilmelerini istedik. Yanlış yapan babamın oğlu da olsa gözünün yaşına bakmam, görevim boyunca rüşvet ve yolsuzlukla kesinlikle mücadele edeceğim." dedi.

Yılmaz, hak ve hukuk çerçevesinde ilçe halkına hizmet edeceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:05 Kaynak: AA

Ferhat Yılmaz, Yerköy, Yozgat, Güncel
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