Belediye görüntüleri paylaştı, sorumlularını ifşa etti: Nasıl, güzel miydi parti? - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle bir süredir uygulanan kısıtlamalar artık son buldu. Bu nedenle yaz tatilini ve Kurban Bayramı'nı değerlendirmek isteyen vatandaşlar özellikle sahil beldelerini doldurdu.

"NASIL, GÜZEL MİYDİ PARTİ?"

İnsanların akın ettiği yerlerden biri olan Bozcaada'da ise istenmeyen görüntüler meydana geldi. Bozcaada Belediyesi tarafından paylaşılan bir videoda, plajdaki şezlongların kırıldığı, yerlere alkol şişeleri ile çöplerin atıldığı görüldü. Video, "Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık..." notu ile paylaşıldı.

"JANDARMA, BU İŞİN SORUMLULARI TESPİT ETMEKTE"

Gelen tepkiler sonrasında Belediye'nin hesabından ise şu açıklama yapıldı: "İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, hem belediyemiz hem de halktan gelen tüm bilgiler ışığında bu işin sorumlularını tek tek tespit etmekte ve en ağır şekilde idari cezalandırma işlemlerini titizlikle uygulamaktadır."