Belediye güreş takımından Başkan Acar'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye güreş takımından Başkan Acar'a ziyaret - Son Dakika

Belediye güreş takımından Başkan Acar'a ziyaret

6 saat önce

Kızılcahamam Belediyesi güreş takımı ve antrenörleri, Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.

Belediye güreş takımından Başkan Acar'a ziyaret, System.String[]

Kızılcahamam Belediyesi güreş takımı ve antrenörleri, Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.

Çeşitli müsabakalarda madalya kazanan sporcular Kemal Yurt, Mahir Can Yurt, Memiş Karabakal, Furkan Bal, Durmuş Bölük ve güreş takımı antrenörleri, Acar'ı makamında ziyaret etti.

Amasya'da yapılan Büyükler Gençler ve Yıldızlar Serbest İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasında 2 altın, 4 gümüş madalya kazanan sporcular ve antrenörler, desteklerinden dolayı Acar'a teşekkür etti.

Acar, başarı gösteren sporcular ve antrenörleri tebrik ederek, bundan sonraki müsabakalar için başarılar diledi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Kemal Yurt, Can Yurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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