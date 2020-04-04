Belediye halk pazarında ücretsiz maske dağıttı - Son Dakika

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Belediye halk pazarında ücretsiz maske dağıttı
6 saat önce
Ücretsiz maske dağıtılması Pazardan detaylarÇanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye ekiplerince vatandaşlara maske dağıtıldı.
Ücretsiz maske dağıtılması
Pazardan detaylar
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye ekiplerince vatandaşlara maske dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:53 Kaynak: AA
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