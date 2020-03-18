Belediye hizmet araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

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Belediye hizmet araçları dezenfekte edildi
6 saat önce
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, belediye hizmet araçları Korana virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, belediye hizmet araçları Korana virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, "Belediyemize ait, İtfaiye, cenaze aracı, servis araçları, temizlik araçları ve diğer ekipmanlara Korana virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Halkımızın güzenliği ve huzuru için elimizden gelen tüm gayretimizle ilçemizde çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, devletimizin açıladığı kurallar uyarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek bu zor günleri atlatmamızdır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
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