Son Dakika Haberleri: Belediye hizmet araçları uydudan takip edilecek
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Belediye hizmet araçları uydudan takip edilecek

1 saat önce

Demre Belediyesi bünyesindeki hizmet araçlarına araç takip sistemi (GPS) montajı yapıldı.

Belediye hizmet araçları uydudan takip edilecek, System.String[]
Demre Belediyesi bünyesindeki hizmet araçlarına araç takip sistemi (GPS) montajı yapıldı.

Antalya'nın ilçesi Demre Belediyesindeki hizmet araçları artık uydu üzerinden takip edilecek. Belediye bünyesindeki hizmet araçlarına araç takip sistemi (GPS) montajı yapıldı. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya konuyla ilişkin, "Demre Belediyesi bünyesindeki araçlara araç takip sistemi takıldı. Hizmet araçlarına takılan sistem sayesinde araçlar anlık olarak takip edilerek, gerektiğinde yönlendirmenin yanı sıra hizmette bütünlük sağlanıyor. Böylelikle tüm hizmet araçlarımızı daha verimli ve etkin bir şekilde kullanacağız" açıklamasında bulundu. - ANTALYA
Demre Belediyesi, Antalya, Demre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:59 Kaynak: İHA
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