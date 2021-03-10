Milli Marşın 100. yılına özel çalışma - Son Dakika

Milli Marşın 100. yılına özel çalışma

10.03.2021 10:07

TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel olarak , Kepez belediyesi, hizmet araçları ve nostaljik arabaların kornaları ile İstiklal Marşını çaldı.

Kepez Belediyesi, İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 100. yılında muhteşem bir çalışmaya imza attı. İstiklal Marşı, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün orkestra şefliğinde belediyenin hizmet araçları ile müzedeki nostaljik araçların kornaları eşliğinde icra edildi.

Kepez Belediyesi, İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilişinin 100. yılına özel bir klip hazırladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve belediye çalışanlarının yer aldığı bu anlamlı klipte Nostaljik Araçlar Müzesi'nde yer alan birbirinden kıymetli otomobiller ile belediyenin hizmet araçları kullanıldı. İstiklal Marşı, Başkan Tütüncü'nün orkestra şefliğinde belediyenin hizmet araçları ile nostaljik araçların kornaları eşliğinde icra edildi. DokumaPark'ta gece yarısı gerçekleştirilen klip çekimleri büyük coşkuyla yapıldı.

Çekimlerin ardından açıklamada bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "12 Mart 1921'in milletimizin o istiklal mücadelesinin aslında bir anlamda özeti olan İstiklal Marşımızın hayat bulduğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizce kabul edildiği günün adıdır. Onun 100. yıl dönümü olan 12 Mart 2021 tarihine biz de farklı bir bakış açısı, farklı bir anlam kazandıralım istedik. Kayıtlara bu güzel güne böyle güzel bir dokunuş bırakalım istedik. O amaçla böylesi güzel bir çalışmayı arkadaşlarımız fikir ettiler, hayal ettiler, böyle bir proje ile bize geldiler" dedi.

Güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyleyen Tütüncü, "İşin doğrusu hava biraz soğuktu, çekimlerde biraz uzun sürdü, biraz da üşüdük. Ama gerçekten güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimize şükranlarımızı arz ediyoruz. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü çok büyük bir isabetle 100. yıla özel 'İstiklal Marşı Yılı' ilan ettiler. Kepez Belediyesi olarak biz de bu anlamda bir dizi etkinlik yapacağız" diye konuştu.

"Milletimizin kahramanlık destanı"

İstiklal Marşı'nın kahramanlık destanı olduğunu söyleyen Tütüncü, "Kalbimizde, gönlümüzde çok farklı bir biçimde yer edilmesi gereken, son derece özel, önemli milli bir metindir. Dolayısıyla bu 100. yıla dair böyle özel bir farkındalık ortaya koyabilmek bizim için önemliydi. Bunu yapabildiysek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Çalışmaya Nostaljik Araçlar Müzesi'nde bulunan araçlar ile belediyenin hizmet araçlarının dahil edildiğini belirten Tütüncü, "Bu araçlarımızın kornaları ile güzel İstiklal Marşımızla bir güzelliği daha ortaya çıkaralım istedik. Müzik öğretmenlerimiz, müzik ve sinemacı dostlarımız bu projede yer aldılar. Ortaya güzel bir farkındalık çıktı. Nostaljik araçlarla belediyenin şantiyelerinde çalışan Kepez'e yol, park, bahçe yapan araçlarımız bir araya geldiler. Bizim çok değerli çalışanlarımız da bu güzel akşama müthiş bir ambiyans, müthiş bir heyecan ortaya koydular. Dokuma Park'ta çok güzel ışıltılı ve hakikaten özel hatıralarla dolu güzel bir akşam kaldı geriye. Arabaların kornalarından da ortaya güzel bir İstiklal Marşı çıktı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Milli Marşın 100. yılına özel çalışma
Milli Marşın 100. yılına özel çalışma
Milli Marşın 100. yılına özel çalışma
Milli Marşın 100. yılına özel çalışma
Milli Marşın 100. yılına özel çalışma
Milli Marşın 100. yılına özel çalışma
Milli Marşın 100. yılına özel çalışma
Milli Marşın 100. yılına özel çalışma
Milli Marşın 100. yılına özel çalışma
Milli Marşın 100. yılına özel çalışma
Milli Marşın 100. yılına özel çalışma

İstiklal Marşı, Hakan Tütüncü, Kepez, TBMM, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Milli Marşın 100. yılına özel çalışma - Son Dakika


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