Son Dakika Haberleri: Belediye hizmet binası kısa süre içerisinde hizmete açılacak
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Belediye hizmet binası kısa süre içerisinde hizmete açılacak

1 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yeni belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Belediye hizmet binası kısa süre içerisinde hizmete açılacak, System.String[]
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yeni belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu.

18 Eylül 2017 2 milyon 519 bin TL bedelle ihalesi yapılan Kilis Belediyesi yeni hizmet binası kısa süre içerisinde tamamlanacak. Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Başkan Yardımcısı Servet Ramazan ile birlikte Yeni belediye binasında incelemelerde bulundu. Yeni hizmet binasının geçtiği yollarda da yol çalışmaları başladı. Başkan Bulut, "Yeni Belediye Hizmet binasının tamamlanmasına günler kala çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Hizmet binasının önünde bulunan yolu vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına düzenleme ve asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
mehmet abdi bulut, eylül, kilis, Ekonomi
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