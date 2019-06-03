Son Dakika Haberleri: Belediye hoparlörü kafaları karıştırdı
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Belediye hoparlörü kafaları karıştırdı

1 saat önce

Belediye hoparlörü kafaları karıştırdıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokaktaki hoparlörden çıkan rahatsız edici ses, vatandaşlardan tepki topladı.

Belediye hoparlörü kafaları karıştırdı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokaktaki hoparlörden çıkan rahatsız edici ses, vatandaşlardan tepki topladı.
Gazibey Mahallesi Künkçeşme Sokak üzerinde bulunan sokak hoparlöründen gürültülü ve rahatsız edici ses çıktı. Yaklaşık yarım saat süren rahatsız edici ses, vatandaşların tepkisini çekti.
Yol kenarında dinlenen bir vatandaş, "Bu nedir kardeşim, böyle bir şey olabilir mi? Sesten çok rahatsız olduk, kulaklarım çınladı" diye konuştu.
Belediye hoparlörü kafaları karıştırdı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:28 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Malkara, Genel
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