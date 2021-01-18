Belediye hoparlöründen 'soba zehirlenmesi' uyarısı - Son Dakika

Belediye hoparlöründen 'soba zehirlenmesi' uyarısı

Belediye hoparlöründen \'soba zehirlenmesi\' uyarısı
Son Güncelleme: 18.01.2021 20:23

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle belediye hoparlörlerinden sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı, uyarı anonsu yapıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle belediye hoparlörlerinden sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı, uyarı anonsu yapıldı.

İslahiye Belediyesi tarafından hoparlörlerle şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesine karşı, hoparlörler aracılığıyla uyarı anonsu yapıldı. Belediye hoparlöründen yapılan anonsta, 'İlçemizde şiddetli rüzgardan dolayı, soba zehirlenmesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ilanen duyrulur" denildi.


Kaynak: DHA

İslahiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye hoparlöründen 'soba zehirlenmesi' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye hoparlöründen 'soba zehirlenmesi' uyarısı - Son Dakika
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