Son Dakika Haberleri: Belediye Hoparlöründen Vatandaşlara Şiddetli Yağış Uyarısı

Belediye Hoparlöründen Vatandaşlara Şiddetli Yağış Uyarısı

8 dakika önce

Adıyaman Belediyesince hoparlörden anons yapılarak vatandaşlara şiddetli yağış, buzlanma ve sis uyarısında bulunuldu.

Belediye Hoparlöründen Vatandaşlara Şiddetli Yağış Uyarısı, System.String[]
Adıyaman Belediyesince hoparlörden anons yapılarak vatandaşlara şiddetli yağış, buzlanma ve sis uyarısında bulunuldu.

Belediyece, kent merkezi ve ilçelerde yarın ve perşembe günü sıcaklıkların düşerek kuvvetli yağmur ve karın etkili olmasının beklendiği ve buzlanma riski bulunduğu için hoparlörden anons yapıldı.

Adıyaman Belediyesinden yapılan anonsta, "Bölgemizin bugün öğle saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Yağışların salı ve çarşamba günleri, yağmur, karla karışık yağmur, perşembe günüyse yer yer kar şeklinde olması beklenmektedir. Yağışların ardından soğuk havaların, etkisini devam ettireceği ve hava sıcaklığındaysa 8-10 derece düşüşlerin görüleceği tahmin edilmektedir. Sıcaklığın 0 derecenin altında seyretmesi sebebiyle buzlanma, don olayıyla birlikte özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer sis, pus hadisesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:30 Kaynak: AA

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