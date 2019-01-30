Belediye ile İaa Arasında İşbirliği Protokolü

Kütahya Belediyesi ile İlahiyat Akreditasyon Ajansı Derneği (İAA) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kütahya Belediyesi ile İlahiyat Akreditasyon Ajansı Derneği (İAA) arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Öğretim programları akreditasyon çalışmaları kapsamında eğitim öğretim ve topluma hizmet faaliyetlerindeki kaliteyi yükseltmek üzere düzenlenecek eğitim, kurs, seminer, proje, sempozyum, çalıştay gibi faaliyetlerle ilgili esas ve yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenlenen işbirliği protokolü Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile İAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir tarafından imzalandı.



Kütahya Belediyesi ile İlahiyat Akreditasyon Ajansı Derneği iş birliğinde, öğretim programları akreditasyon çalışmaları kapsamında eğitim öğretim ve topluma hizmet faaliyetlerindeki kaliteyi yükseltmek üzere düzenlenecek olan "İlahiyat Akreditasyon Ajansı Lisans Programı Akreditasyon Ölçütleri Belirleme Çalıştayı"na ilişkin esas ve yükümlülükleri kapsadığı belirtildi. - KÜTAHYA

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