Son Dakika Haberleri: Belediye ile İaa Arasında İşbirliği Protokolü

Belediye ile İaa Arasında İşbirliği Protokolü

1 saat önce

Kütahya Belediyesi ile İlahiyat Akreditasyon Ajansı Derneği (İAA) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Belediye ile İaa Arasında İşbirliği Protokolü, System.String[]
Kütahya Belediyesi ile İlahiyat Akreditasyon Ajansı Derneği (İAA) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Öğretim programları akreditasyon çalışmaları kapsamında eğitim öğretim ve topluma hizmet faaliyetlerindeki kaliteyi yükseltmek üzere düzenlenecek eğitim, kurs, seminer, proje, sempozyum, çalıştay gibi faaliyetlerle ilgili esas ve yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenlenen işbirliği protokolü Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile İAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir tarafından imzalandı.

Kütahya Belediyesi ile İlahiyat Akreditasyon Ajansı Derneği iş birliğinde, öğretim programları akreditasyon çalışmaları kapsamında eğitim öğretim ve topluma hizmet faaliyetlerindeki kaliteyi yükseltmek üzere düzenlenecek olan "İlahiyat Akreditasyon Ajansı Lisans Programı Akreditasyon Ölçütleri Belirleme Çalıştayı"na ilişkin esas ve yükümlülükleri kapsadığı belirtildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Kamil Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi, Uluslararasi Reklamcılar Derneği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu

Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz "Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 13:57:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye ile İaa Arasında İşbirliği Protokolü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]