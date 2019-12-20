Belediye ile PTT arasında kargo sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Belediye ile PTT arasında kargo sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Belediye ile PTT arasında kargo sözleşmesi imzalandı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi ile Bilecik PTT Başmüdürlüğü arasında kargo sözleşmesi imzalandı.

Belediye ile PTT arasında kargo sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi ile Bilecik PTT Başmüdürlüğü arasında kargo sözleşmesi imzalandı.


Pazaryeri Belediyesinde yapılan imza törenine Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt ve PTT İşletme Müdürü Abdulaziz Çivik katıldı.


İmza töreni sonrası açıklamada bulunan Başkan Tekin, "Bilecik Merkez PTT şubesi ve Belediye Başkanlığımız arasında kargo sözleşmesinin imzalanması ile birlikte ilçemizin tarihi ve kültürel değerlerini pekiştirmek amacı ile kişisel pul çalışmaları da başlatılmıştır. Bilecik Merkez PTT Baş Müdürü Serhat Bozkurt, İşletme Müdürü Abdülaziz Çivik, Handan Türkmen ve Pazaryeri Merkez PTT Müdürü Ömer Türkoğlu'na nazik ziyaretleri dolayısı ile teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, PTT, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
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